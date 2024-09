A Fazenda 16: Peões chegam à sede em balões

Os 20 peões já confinados na sede de A Fazenda 16 (Record) chegaram à Itapecerica da Serra de uma forma não-convencional: em balões.

O que aconteceu

Divididos em grupos, os balões desceram do ar e deixaram os participantes na sede.

O momento foi exibido na estreia da temporada nesta segunda-feira (26).

Animados, os peões se apresentaram. Nomes como Flora Cruz, Raquel Brito e Fernando Presto foram apresentados ao público.

