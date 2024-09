Aos 83 anos, Betty Faria diz que 'a extrema direita é contra os velhos'

Aos 83 anos, Betty Faria estará no elenco da próxima novela das 7 da Globo, "Volta por Cima". Em conversa com jornalistas, ela falou sobre a importância da representatividade no novo projeto.

Qual é a personagem de Betty Faria em 'Volta por Cima'?

No novo folhetim, Betty Faria interpreta Belisa, uma rica falida. Ela faz parte da família Góis de Macedo, que é composta por ela e pelos irmãos: Joyce (Drica Moraes) e Gigi (Rodrigo Fagundes).

Eles moram em uma mansão secular que, coberta de dívidas, têm dificuldade de bancar. Venderam tudo o que tinham de alto valor, como obras de arte e carrões, e agora tentam se desfazer de algumas antiguidades que ainda restam na casa.

Belisa conserva a elegância que adquiriu em sua formação e tenta ser influencer de etiqueta nas redes sociais. Ela é doce e naturalmente fina, mas a situação financeira difícil que a família enfrenta há algum tempo lhe dá armadura e, às vezes, ela eleva o tom.

Durante o papo com a imprensa, no qual Splash esteve presente, Betty falou como esses personagens cresceram com preconceitos que agora precisarão ser desconstruídos. "São pessoas normais, mas culturalmente eles têm preconceito, eles foram criados com preconceito de casta".

Quem vive com os irmãos é o mordomo Sebastião, o Sebastian (Fábio Lago), único funcionário que restou na casa —e com o trabalho acumulado. "O mordomo, o Sebastião, é um escravo dessa família. Ele é escravo porque o Brasil vem com a escravatura, parou com a escravatura recentemente, mas não dentro do coração das classes mais altas", afirmou a atriz.

Betty Faria se mostra feliz em fazer parte de uma novela que dá voz aos velhos, pretos e amarelos. "Quando o André [Câmara] me convidou para fazer essa personagem, a Beliza, e me expôs a história, eu vi a importância dessa novela nesse momento. Porque com a extrema direita, neofascista, entrando no mundo da maneira que está entrando, e o neofascismo é contra pretos, é contra judeus, contra gays, contra velhos que não servem para o objetivo deles".

A Globo colocar uma novela com protagonistas jovens e outros mais pretos é uma coisa importante, inovadora. Eu me senti muito bem de abraçar esse projeto, essa coisa nova, essa proposta revolucionária da TV Globo, da Claudia [Souto] e do André [Câmara]. É um momento que nós temos que virar essa moeda mesmo.

Betty Faria

Sebastian (Fabio Lago), Joyce (Drica Moraes), Belisa (Betty Faria), Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Qual é a história de 'Volta por Cima'?

"Volta por Cima" conta a história de Madalena, uma jovem mulher batalhadora que teve que adiar seus sonhos pessoais para ajudar no sustento da família. Apesar das dificuldades, ela não esmorece diante das lutas diárias e vislumbra no empreendedorismo o caminho para um futuro mais próspero.

E também a história de Jorge, conhecido como Jão (Fabrício Boliveira), um jovem que começou como trocador de ônibus, se esforçou para conquistar o sonhado diploma de administração. Agora ele almeja um cargo melhor na empresa, mas é preterido pela indicação de um amigo da mulher do patrão.

É uma novela sobre conquistas e o preço que estamos dispostos a pagar por elas. É também sobre dinheiro, e se ele pode estar acima dos laços familiares. Uma trama que envolve amor, humor, disputas e emoção, cruzando o cotidiano de diversas classes sociais.

"Volta por Cima", que estreia dia 30 de setembro, é criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkingson e Juliana Peres. A novela tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.