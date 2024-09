Flávia: Jolie brilha como Maria Callas, mas pode esbarrar em Nicole Kidman

Flávia Guerra repercutiu o lançamento de "Maria", cinebiografia da cantora Maria Callas (1923-1977), no Festival de Veneza. Angelina Jolie, 49, interpreta a personagem principal do longa, dirigido pelo chileno Pablo Larraín, 48.

Flávia elogiou o desempenho da atriz na pele da personagem real. "Maria Callas foi, para muitos, a maior cantora lírica da história. Angelina está muito bem no papel. Sóbria, mas também muito emocionante", avaliou ela, no programa Plano Geral.

A jornalista opina, entretanto, que a não menos brilhante performance de Nicole Kidman, 57, em "Babygirl", possa tirar de Jolie algumas das estatuetas de Melhor Atriz na atual temporada. "Não sei se ela vai sair ganhando em todas as premiações, porque existe uma certa Nicole Kidman... Não é páreo batido, não. Provavelmente vai ficar entre ela, Nicole e Fernanda Torres [por 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles]."

Flávia enalteceu ainda as qualidades técnicas e artísticas de "Maria" - que podem, inclusive, valer-lhe alguns prêmios no próximo Oscar. "O filme é muito bem dirigido, e a direção de arte é impecável, assim como o figurino, a maquiagem... Essas indicações no Oscar você já pode dar por certas. Se quiser fazer bolão de pré-indicações, essas aí são uma certeza."