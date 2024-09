'Sofri muito': veja famosos que reverteram procedimentos estéticos

Scheila Carvalho, 50, e Rodrigo Mussi, 38, encabeçam a lista das celebridades que estão optando em reverter procedimentos estéticos.

A busca pelo corpo perfeito acabou levando os famosos a toparem cirurgias que os deixaram bem diferentes e frustrados com o resultado final — fato que gerou até críticas dos fãs sobre a não aceitação da beleza natural.

Retirada de harmonizações, preenchimento labial e explante de prótese de silicones estão entre procedimentos removidos pelos famosos. Confira:

"Voltar à beleza natural"

Scheila Carvalho optou por reverter os procedimentos estéticos no rosto na última semana. Em vídeo publicado nas redes sociais, a dançarina mostrou o processo de retirada de ácido hialurônico.

"Olha só como meu olhar abriu! Recuperar a naturalidade do meu olhar e do meu sorriso foi a melhor sensação", escreveu ela.

Ela afirmou que não vai mais fazer nenhum preenchimento. "Agora é só estimular o colágeno. Nada de preencher. Esquece esse negócio de preencher. Não quero nem saber desse nome mais."

Scheila Carvalho remove ácido hialurônico do rosto Imagem: Reprodução/scheilacarvalhooficial

"Passou do ponto"

Rodrigo Mussi é outro famoso que aderiu ao movimento de reversão da harmonização facial. "Já tirei praticamente tudo, mas ainda está em fase final", disse ele ao Gshow.

O ex-BBB explicou que topou o procedimento após o acidente de carro sofrido em 2022. Como perdeu cerca de 40kg na recuperação, ele recorreu à harmonização, mas se arrependeu posteriormente.

Fiquei muito magro. Naquele desespero, quis fazer harmonização. [Depois] voltei a engordar e aí passou do ponto.

Rodrigo Mussi é ex-participante do BBB 22 Imagem: Reprodução/Instagram

"Tinha exagerado"

A ex-BBB e cantora Gabi Martins também buscou ajuda para reverter um procedimento de harmonização fácil. Ao Encontro com Patrícia Poeta (Globo), a artista afirmou que fez a mudança em virtude da onda de cirurgias entre as celebridades.

"Na época, eu empolguei um pouco, vi todo mundo fazendo e decidi fazer. Eu fiz boca, preenchimento na olheira, na bochecha, no queixo e acabei ficando morena. Aí publiquei uma foto e repercutiu muito, o pessoal falou que estava muito diferente", relembrou.

Ela, inclusive, confessa que se surpreendeu com as críticas por não ter valorizado sua beleza natural. "Realmente eu tinha exagerado, então retirei... Foi por pressão da sociedade que fiz, hoje eu me sinto mais natural e mais feliz".

Gabi Martinsé cantora e ex-participante do BBB 20 Imagem: Reprodução/Instagram

"Retirei tudo"

Lucas Lucco praticamente deu o pontapé no movimento de reflexão sobre os procedimentos estéticos em 2020. Ao Fantástico (Globo), o artista surpreendeu ao falar que tinha se arrependido da harmonização fácil.

Você se olha e não enxerga seus traços.

No ano seguinte, ele reverteu o procedimento estético e afirmou que havia voltado a se reconhecer. "Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência, já faz uns meses. Então, pro pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais."

Lucas Lucco reverteu harmonização facial Imagem: Reprodução: Instagram

"Não agradava mais"

Gkay é outra celebridade que optou por reverter o processo de harmonização fácil, incluindo a retirada de preenchimento dos lábios e do rosto.

"Já queria fazer há um tempo, porque eu tinha perdido essa questão das proporções. A minha harmonização, da boca principalmente, não era algo que me agradava mais. Então eu disse: 'vamos reverter'. E eu gostei. Também porque, através disso, muitas pessoas puderam saber também que têm essa possibilidade", disse ela, ao Gshow.

Gkay sem preenchimento labial - antes e depois Imagem: Reprodução/Instagram @gessicakayane

"Deu muito errado"

Deborah Secco também procurou reverter procedimentos estéticos após um processo que "deu muito errado". "Sofri muito. Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia", disse ela, em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Quando cheguei em casa, o Hugo [ex-marido] falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'.

Deborah Secco se arrependeu de procedimentos estéticos Imagem: Reprodução/Instagram

"Não me reconheci"

Carolina Dieckmann decidiu fazer uma cirurgia de explante silicone. "Me olhei no espelho e não reconheci meu corpo. Mais precisamente, meus seios", disse em depoimento escrito por ela mesma para o portal Mina Bem-Estar.

A atriz, que colocou prótese para interpretar uma surfista na novela "Alto Astral", também refletiu sobre pressão estética. "Até quando as pressões estéticas externas vão ditar os nossos processos? Será que é mesmo sobre o que achamos bonito ou é justo sobre aceitação? E até onde (e por que) nos permitimos ir numa busca de algo que talvez acalante os olhos, mas nunca o coração?", questionou.