'Twitter vai acabar'? Veja como salvar dados e postagens da sua conta no X

O ministro Alexandre de Moraes intimou nesta quarta (28) Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), a nomear outro representante legal da rede social no Brasil depois de o americano anunciar no dia 17 que fecharia o escritório da empresa, mas manteria a operação da plataforma no país.

Caso Musk se recuse a apontar o novo representante para responder pelos posicionamentos da empresa perante a Justiça brasileira, a pena seria a suspensão imediata do funcionamento do X no Brasil. Desde que o mandado foi publicado pelo próprio perfil do STF (Supremo Tribunal Federal) na rede na noite de ontem, a hashtag "Twitter vai acabar" está entre os assuntos mais comentados no X.

Ficou preocupado com o seu conteúdo? Veja como fazer o backup e salvar suas postagens e dados antes de uma possível suspensão da plataforma:

1º passo:

Caso esteja abrindo o X no navegador, vá ao menu na parte esquerda da tela e clique na opção "Mais" — cujo ícone são três pontinhos. (...).

Se estiver usando o aplicativo, clique na sua foto no canto esquerdo superior da tela.

2º passo:

Clique na opção "Configurações e privacidade".

3º passo:

Clique na opção "Sua conta".

4º passo:

Selecione a opção "Faça download de um arquivo com os seus dados". O aplicativo ou a página do X no navegador vão pedir para que você faça o seu login com e-mail, nome de usuário ou telefone e senha.

5º passo:

Após logar, clique novamente em "Faça download de um arquivo com seus dados" e, em seguida, em "Confirmar". Pode ser necessário inserir um código enviado por e-mail ou pelo telefone cadastrado.

6º: passo:

Clique no botão "Solicitar dados". Em até 24 horas, o X enviará um aviso por e-mail ou notificação através do aplicativo de que seus dados estão prontos para serem baixados. Eles serão disponibilizados em um arquivo .zip ou também nos formatos HTML e JSON.

Segundo a própria Central de Ajuda da plataforma, deverá conter informações do seu perfil, posts, mensagens diretas, "Moments", suas mídias (imagens, vídeos e GIFs que você anexou aos conteúdos, uma lista dos seus seguidores, uma lista das contas que você está seguindo, seu catálogo de endereços, listas que você tenha criado, que segue ou das quais participa, interesses e informações demográficas inferidas a seu respeito, informações sobre anúncios que você viu ou com que interagiu no X, entre outras.

Se a conta do usuário no X estiver conectada ao aplicativo de streaming Periscope, também será possível solicitar um arquivo com os dados do Periscope usados na plataforma pelo mesmo menu.

O embate STF x Musk

A rede social diz que seu serviço continua disponível para a população do Brasil. A informação é que o fechamento das atividades foi anunciado neste sábado à equipe.

A empresa acusa o ministro Alexandre de Moraes, do STF, de responsabilidade pelo encerramento. Em nota divulgada hoje, o X disse que o ministro ameaçou seu representante legal no Brasil de prisão na noite passada, caso a empresa não cumprisse "ordens de censura". O STF disse que não vai se manifestar.

A rede social divulgou a decisão de Moraes enviada à empresa. Na decisão, Moraes relata que determinou que a empresa bloqueasse perfis investigados por práticas de crime, mas que a determinação não foi cumprida.

O ministro relata dificuldade de obter canais de contato com a administração da empresa. Diz que não obteve um canal de contato telefônico e que o contato por e-mail não foi respondido.

Ele determina então multa à responsável legal pela empresa e ameaça prisão. A multa diária é de R$ 20 mil à administradora da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição. A prisão seria decretada por desobediência judicial caso as medidas não fossem cumpridas.

O governo Lula criticou a postura da rede social. Em sua conta no X, João Brant, secretário de políticas digitais, disse que a empresa vinha ignorando ordens judiciais e fugindo de intimações, atitude que ele classificou como "patética".

Com o fechamento do escritório, é provável que a empresa deixe de cumprir qualquer ordem judicial, disse Brant. "Estão forçando um pênalti e tentando jogar no STF o ônus político de uma decisão que tem fundo comercial", escreveu.

Como mostra a ordem judicial publicada pelo próprio Twitter/X, a empresa vinha ignorando ordens judiciais e fugindo das intimações. Atitude patética para uma empresa que controla esta plataforma com o tamanho que tem no Brasil.

João Brant, secretário de políticas digitais do governo federal

Last night, Alexandre de Moraes threatened our legal representative in Brazil with arrest if we do not comply with his censorship orders. He did so in a secret order, which we share here to expose his actions.



Histórico

O bilionário Elon Musk, dono do X, tem um histórico de embates com o ministro Alexandre de Moraes. Musk já fez uma série de críticas e ataques ao ministro acusando o magistrado de censura e ameaçando descumprir decisões judiciais. O ministro é autor de uma série de determinações que suspenderam perfis de investigados por disseminação de desinformação e ataques às urnas eletrônicas.

Musk também já disse, sem provas, que o jurista interferiu nas eleições brasileiras de 2022 "para eleger" o presidente Lula (PT). Na postagem, ele chamou Moraes de "ditador brutal" e questionou por que os congressistas brasileiros não promovem ações contra o ministro.

Após ataques, Moraes determinou a abertura de inquérito pela PF (Polícia Federal) para apurar a conduta de Musk. Ele também determinou a inclusão de Musk como investigado no inquérito das milícias digitais.

*Com informações de matéria publicada em 17/08/2024.