Lellê retorna às novelas como neta de Aracy Balabanian em 'Volta por Cima'

Lellê retorna com seu primeiro papel fixo em uma novela após "Totalmente Demais" (Globo), de 2015. Splash teve acesso com exclusividade à primeira foto do retorno da atriz aos folhetins em "Volta por Cima", nova trama das sete.

Qual é a personagem de Lellê em 'Volta por Cima"?

Lellê vive Silvinha na próxima novela das sete. Jovem que foi criada na Europa, onde moram seus pais.

Ela é neta de Mariazinha Pires de Sabóia, personagem que foi vivida por Aracy Balabanian na novela "Pega Pega", em 2017. Autora das duas novelas, Claudia Solto fará esse crossover citando a lendária personagem através de sua neta em "Volta por Cima".

Silvinha (Lellê) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Dona de um grande patrimônio, Silvinha decide voltar a morar no Brasil. A jovem é proprietária da academia onde Nando (João Gabriel D'Aleluia) malha e Miranda (Gabriela Dias) trabalha.

Como o local é seu estabelecimento menos lucrativo, ela decide cuidar da academia de perto. Com isso, irá se aproximar cada vez mais de Nando.

Silvinha é muito conhecida no jet set carioca. Ela também é grande amiga de Gigi (Rodrigo Fagundes).

"Volta por Cima" estreia em 30 de setembro. A novela é criada e escrita por Claudia Souto, com colaboração de Wendell Bendelack, Julia laks, Isadora Wilkingson e Juliana Peres. A novela tem direção artística de André Câmara e direção geral de Caetano Caruso. A produção é de Andrea Kelly e Lucas Zardo, e a direção de gênero, de José Luiz Villamarim.