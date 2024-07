14 anos de Globo: Quem é jornalista advertido por suposto 'jabá' de hotel?

Tiago Eltz, 44, repórter e apresentador da Globo, promoveu um hotel em suas redes sociais em troca de diárias, segundo denúncia do site TV Pop. Prática vai contra princípios editoriais da emissora e gerou uma advertência ao jornalista.

Quem é Tiago Eltz

Repórter foi contratado pela Globo em 2010. Ele trabalhou como correspondente da emissora em Nova Iorque antes de receber oportunidades como apresentador suplente na programação.

Jornalista assumiu posto de apresentador na GloboNews, onde permaneceu por 2 anos. A primeira experiência na emissora foi no programa 'Mais', com Julia Duailibi, por dez meses.

Eltz se despediu da bancada do programa Em Ponto, da GloboNews, em fevereiro deste ano. Ele permaneceu por 8 meses apresentando o telejornal matinal com Mônica Waldvogel.

Jornalista voltou à Globo para ser repórter especial do Jornal Nacional. Segundo o TV Pop, Globo abriu uma investigação no departamento de compliance para investigar as publicações feitas pelo repórter e apresentador.

Globo respondeu sobre Eltz em contato com Splash. "Emissora não comenta casos específicos, mas enfatiza que nossos jornalistas não devem ter envolvimento com marcas. Podemos adiantar que o caso já foi analisado internamente e o post foi retirado do ar."