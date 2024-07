SBT troca Prime Video por Disney+ para exibição de sua nova novela

Durante coletiva de lançamento da novela "A Caverna Encantanda" (SBT), foi anunciada uma parceria inédita entre a emissora de Silvio Santos e a Disney.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante bate-papo com elenco, autora e diretor geral, no qual Splash esteve presente, foi anunciada uma parceria inédita entre SBT e Disney. Questionado sobre onde assistir os capítulos fora da exibição do SBT, o diretor-geral Rica Mantoanelli contou a novidade.

"A Caverna Encantada" será exibida no Disney+. Maiores detalhes sobre a exibição na plataforma de streaming e horários em que os episódios chegarão não foram divulgadas ainda pela emissora.

Além disso, Rica também lembrou que a novela estará disponível no +SBT. A plataforma de streaming do SBT tem previsão de estreia para agosto.

Anteriormente, a emissora de Silvio Santos tinha parceria com o Prime Video. Além da exibição no SBT, a novela "A Infância de Romeu e Julieta" é transmitida no streaming na Amazon.

A gente tem produção nossa fazendo sucesso na Netflix, no Prime Video e agora teremos no Disney+ também. Isso é motivo para comemorar!

Rica Mantoanelli

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, deu mais detalhes dessa nova parceria. "A Disney queria nossa novela sem saber o título, ela queria nossa novela sem saber qual seria a história, ela queria a nossa novela porque era a nossa novela. Era porque é uma novela do SBT".

A novela "A Caverna Encantada" estreia na próxima segunda-feira (29). A produção será exibida de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

A trama de "A Caverna Encantada" conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna.