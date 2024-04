Pequenas Empresas & Grandes Negócios muda apresentador e traz mais sotaques

Mais dinâmico, interativo e com histórias regionais, o Pequenas Empresas & Grandes Negócios está de cara nova nas manhãs de domingo da Globo — logo após o Globo Comunidade.

No ar há mais de 30 anos, o programa passa a ser comandado por Pedro Lins, ex-apresentador da emissora em Pernambuco, a partir do próximo domingo (5). Recifense, Pedro é jornalista e especialista em Marketing Digital. Tem 15 anos de experiência em comunicação e já trabalhou em jornais locais da Globo e SBT.

O jornalista conta ter alma empreendedora e sempre valorizar trajetórias de luta e conquistas — não será diferente no programa. "Sou de uma família empreendedora, e vi dentro de casa o que muitos brasileiros enfrentam quando decidem abrir o próprio negócio. Somos um povo corajoso, persistente, e, apesar das incertezas do sucesso do negócio, acreditamos na nossa capacidade de nos refazer diante das dificuldades."

É sobre ter esse DNA criativo, inovador, que busca soluções e gera oportunidades. No 'Bom Dia Pernambuco' e no 'NE1' eu pude mostrar inúmeras vezes a história de gente que só tinha a ideia e a coragem, mas acreditou no sonho do negócio e fez acontecer. Está na veia do brasileiro encontrar novos caminhos diante dos obstáculos.

Pedro Lins

Com dicas, projeções de mercado e histórias inspiradoras, o programa vai viajar o Brasil. Ele promete acompanhar o calendário nacional de eventos, mostrar a cultura, diversidade de sotaques, a criatividade e a capacidade de se reinventar do empreendedor brasileiro, explica a emissora.

Trazer mais histórias regionais serve para que os brasileiros de diferentes localidades se inspirem e se identifiquem cada vez mais, explica Bianca Lopes, diretora-geral do programa. "Seis em cada dez brasileiros sonham em empreender, vamos mostrar essa garra, essa diversidade, de norte a sul do país, com um olhar humanizado. Para isso, contaremos com a parceria das nossas afiliadas. O 'Pequenas Empresas & Grandes Negócios' vai estar onde o empreendedor está, sempre com o Pedro conduzindo os episódios"

O primeiro episódio traz o exemplo do recifense Silvio, 25, que abriu um lava a jato com serviço de estética automotiva, focado em atender o público da periferia da cidade. Outra história é a da doceira Diana, conhecida como a Rainha do Pão Delícia de Salvador. Em 2023, Diana terminou a faculdade de gastronomia e já dá aulas a outros empreendedores.