Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira rompem casamento após 8 anos

Os atores Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira se separaram, depois de oito anos de casamento e dez de relacionamento. A informação foi confirmada pela assessoria da atriz ao Estadão. O motivo do fim da relação, no entanto, não foi revelado.

Os boatos da separação surgiram após uma postagem de Oliveira sobre o aniversário de Charlotte, que completa 35 anos na segunda-feira, 29, utilizando termos no passado. "Viver ao seu lado durante uma década foi uma grande viagem ao universo de uma mulher impressionante", escreveu ele.

O ator completou: "Te admiro muito e lhe exaltarei sempre. Que seus caminhos sigam abertos para a vida e para o mundo... Você merece seus sonhos."

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira

Charlotte, de 35 anos, se aproximou de Daniel de Oliveira, de 46, durante as gravações da novela O Rebu, em 2014, quando foram flagrados em clima de romance durante as gravações, que ocorreram na Argentina. O casamento veio em 2016, seguido do nascimento de Otto, agora com 8 anos. Oliveira também é pai de Moisés e Raul, fruto da relação com Vanessa Giácomo, com quem foi casado até 2012.

Charlotte estrelou em 2023 o filme Meu Nome é Gal, em que vive a protagonista. Ela comentou, em entrevista ao Estadão, sobre a morte de Gal Costa, em 2022, antes do lançamento da produção.

"Ela sabia que estávamos fazendo o filme e recebeu essa energia de amor, de homenagem, que todos nós colocamos no filme. Ela sabia que estava sendo homenageada. O filme chegar nela foi nesse momento. Soube que estava sendo rodado um filme que conta a trajetória dela. Vou ter pra sempre uma ligação com a Gal. Nunca vou esquecer desse afeto", afirmou na ocasião.