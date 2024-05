Bruno cai no choro em conversa com Rambo: 'Brasil vai ver quem é você'

Bruno se emocionou na madrugada de hoje (16) após a formação da Zona de Risco em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa na sala com Bruno, Rambo deu as mãos ao amigo e o fez cair no choro com seu apoio. "Você é importante aqui, porque vai chegar até o final e mostrar sua história", afirmou.

Rambo disse acreditar que o amigo não será eliminado do reality. "Acho que você é importante, sim, para fazer esse enredo ir até o final", comentou.

"Não necessariamente a gente chega até o final, mas ao contar uma bela história, Deus vai abençoar a gente. O Brasil vai ver quem é você", acrescentou.

Mais votado na Mansão, Bruno enfrenta Baronesa e Guipa na Zona de Risco da semana. Um dos três será eliminado no programa ao vivo de hoje (16).

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso