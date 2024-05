O brasileiro precisa ser estudado: ele criou madeira a partir de açaí

O açaí divide opiniões. Tem quem ame, quem odeie. Se estiver acompanhado de outros ingredientes como leite em pó, paçoca e confete, aí é que a crise se instala.

Não importa se é doce ou salgado, o açaí é muito consumido no país. E para dar um fim útil para essas sementes surge esse projeto incrível

Laura Marise, do Nunca Vi 1 Cientista

Na estreia do quadro "O brasileiro precisa ser estudado", a cientista e influenciadora Laura Marise, do Nunca Vi 1 Cientista, fala da criação do professor e pesquisador da Universidade do Amazonas, Antônio Mesquita: ele desenvolveu um processo para criar placas de madeira com as sementes do açaí, que seriam descartadas.

Somente no Brasil, aproximadamente 500 mil toneladas de sementes são descartadas todos os anos.

A ideia é substituir o MDF, produzido com resíduos de árvores como eucalipto e pinho.

Outra vantagem da inovação é dispensar componentes nocivos. O MDF utiliza uma resina tóxica em sua produção, enquanto as placas de semente de açaí não precisam dela.

Além de placas de madeira, o processo criado por Mesquita pode ser usado na montagem de móveis sustentáveis, divisórias e placas acústicas.

Durante a COP-23, que ocorreu na Alemanha, o governo do Amazonas propôs a instalação no estado de uma fábrica para produzir as ecoplacas.

O MDF normal e o MDF de açaí são dois produtos com a mesma função, mas com materiais e processos de produção completamente diferentes, sendo um muito mais ecológico e muito menos tóxico que o outro

Laura Marise

A cientista destaca que projetos assim ampliam a percepção de como o Brasil é um forte produtor e desenvolvedor de ciência de qualidade.

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no nosso perfil no Instagram e no nosso perfil no TikTok.