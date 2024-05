Monique Evans se casa com DJ em cerimônia de R$ 800 mil para 230 convidados

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Monique Evans, 67, se casa nesta quinta-feira (16) com a DJ Cacá Werneck, 37. A cerimônia teve o custo total de R$ 800 mil e será feita para 230 convidados, segundo informações do gshow.

O que aconteceu

A cerimônia marca a união de quase dez anos e ocorre no Rio de Janeiro. O evento será realizado no sítio Além do Sonho Eventos, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade carioca.

O casamento de R$ 800 mil está sendo planejado desde agosto do ano passado e teve mudanças até o último momento. "É um evento bem grande com várias pessoas influentes. Vai ser um festão, um casamento bem farto. Pessoal vai comer e beber muito", disseram as decoradoras Babi Campos e Michele Simas da cerimônia.

A cerimônia sofreu alteração na data e no número de convidados. Anteriormente, as duas pretendiam confirmar os votos para 150 convidados em março. No entanto, a lista chegou até 250 pessoas, por isso foi necessário adiar a data para reduzir o número. Assim, elas chegaram a quantidade final de 230 e com uma data: 16 de maio.

Por falar nisso, Monique chegou a falar em seus stories no Instagram que "convidado não convida". Dessa forma, ela pretende não ter dor de cabeça com pessoas indesejadas.

Monique Evans celebra 9 anos de relacionamento com Cacá Werneck: "Almas gêmeas" Imagem: Instagram

Decoração

Em razão da quantidade de convidados, as decoradoras precisaram rever alguns pontos da festa. Haverá dois pontos de buffet, extensa mesa de comida japonesa e também do open bar, entre outros.

A cerimônia começou a ser montada na terça-feira (14) e terá uma decoração clássica, nas cores branco e verde. De acordo com as decoradoras, as noivas queriam uma mistura entre o moderno e o rústico.

"É um espaço muito integrado à natureza. Nós temos muitas paredes verdes, muito paisagismo, e a área da cerimônia é toda circulada de árvores. Monique gosta muito disso, dos móveis rústicos, de madeira..., disse Babi.

A decoração ainda contará ainda com várias flores, como rosas, hortênsias, tulipas, copos de leite e cailla.

Barbara Evans e Monique Evans Imagem: Reprodução/Instagram

Sobre o vestido, Monique não quis revelar como será. De acordo com ela, a única informação que ela contou é que ele foi desenhado pela estilista Michelly X, que também trabalhou com Xuxa, Ivete Sangalo e Anitta.

Monique não contará com a presença de todos os filhos. O filho Armando Aguinaga, que mora na Espanha, não virá. "Meus dois filhos iam me levar para o altar, mas ele vai estar jurando a bandeira na Espanha [para conseguir a nacionalidade espanhola] nesse dia. Então, ele não vai poder vir ao casamento e, inclusive, a minha neta (Valentina, filha de Armando) que ia levar as alianças".

Então, Bárbara Evans será a responsável por conduzir a mãe até o altar. "Vai me levar ao altar porque eu acho que é muito simbólico, né, ela me levar ao altar, ela me entregar a Cacá", contou.

Por fim, ela contou que o casal já tem destino para a lua de mel. Assim, ela conseguirá ver o filho durante a viagem. "A gente vai passar a lua de mel em Barcelona, eles moram lá. (Também) em Paris, em Ibiza", afirmou ela.