Nem todo demissexual é como Guto, de 'Família É Tudo'; entenda

Guto, personagem da novela "Família É Tudo", revelou ser demissexual — alguém que só se atrai por quem tem um vínculo afetivo.

Na trama, Guto é um rapaz de 22 anos, virgem, e o próprio ator Daniel Rangel o definiu como o "último romântico" em um comentário no Instagram.

Mas nem todo demissexual é como ele

A demissexualidade está dentro do espectro da assexualidade (a letra A da sigla LGBTQIA+). "É mais uma possibilidade de sexualidade dissidente, que sai da norma, do padrão esperado para a sexualidade humana", conta Natália Silva, psicóloga do grupo Reinserir Psicologia, para Splash.

"A pessoa demissexual demanda uma ligação ou uma conexão mais íntima, estável ou genuína nas suas relações, o que não quer dizer necessariamente o romance. Pode ser que alguém como o Guto demande relações mais românticas, mas a demissexualidade não se reduz a isso", explica Natália.

A profissional ressalta o período, mais conservador, o que tende a influenciar as produções audiovisuais. "É uma abordagem conservadora das relações, nisso, há um movimento de pessoas jovens que vão falar em demissexualidade desse lugar, de quem não se identifica com o sexo casual que reinava nas comédias românticas no começo dos anos 2000".

Não existe certo e errado, melhor ou pior. Existem escolhas diferentes, formas de viver e de escolher se relacionar. Natália Silva, psicóloga

