Há mais histórias de "Mad Max" para contar, diz diretor George Miller

CANNES (Reuters) - O diretor George Miller disse que há mais histórias a serem contadas no universo de "Mad Max", um dia após o quinto filme da franquia, "Furiosa: A Mad Max Saga", ter sua estreia mundial no Festival de Cannes.

"Certamente há outras histórias lá. Principalmente porque escrevemos, para contar a história de 'Estrada da Fúria', tivemos que conhecer a história de Furiosa e Max no ano anterior", disse ele a jornalistas nesta quinta-feira.

"Mas, definitivamente, vou esperar para ver como isso vai se desenrolar antes mesmo de pensarmos nisso", acrescentou.

"Furiosa" chega 45 anos depois que Miller apresentou pela primeira vez ao público seu universo cinematográfico distópico e tem pouca semelhança com o primeiro filme de 1979, estrelado por Mel Gibson.

O novo filme se concentra nas origens de Furiosa, a motorista de caminhão com um braço só, interpretada com grande aclamação por Charlize Theron no filme anterior, "Mad Max: Estrada da Fúria", de 2015

Esse filme teve um sucesso estrondoso, ganhando seis Oscars e arrecadando cerca de 380 milhões de dólares em bilheteria mundial.

Miller disse à Reuters que, para o novo filme, já havia passado muito tempo para trabalhar com Theron e ele precisava de uma nova atriz para o papel principal. Ele optou por Anya Taylor-Joy, mais conhecida por "O Gambito da Rainha", elogiando sua disciplina.

As críticas foram em sua maioria positivas, com a Variety e o The Hollywood Reporter elogiando as impressionantes cenas de ação e o desempenho de Taylor-Joy, mas disseram que ficou aquém de seu antecessor.

O público terá a chance de ver o filme da Warner Bros. quando ele for lançado nos cinemas na próxima semana.

