Xamã sobre início de carreira: 'Não tinha para onde ir nem o que comer'

Xamã, 34, em entrevista ao Extra:

Infância. "Minha mãe não tinha condições de cuidar de mim o dia inteiro e trabalhar ao mesmo tempo. Eu ficava com a minha avó, nunca tive atenção do meu pai, mas tive dos meus tios. Minha mãe sempre foi muito trabalhadora para fazer a vida dela sem depender da minha avó."

Romantizo esse momento de transição como se tivesse sido uma coisa rápida, mas fiquei um tempo bem ferrado. Tinha falado para minha mãe que eu ia sair de casa para fazer música. Ela achava superbacana, mas eu não tinha para onde ir nem o que comer. Xamã

Dormia em ônibus. "Teve uma época em que eu dormia embaixo de um ônibus em Campo Grande para que ninguém me visse e contasse pra minha mãe. Quando chovia, dormia dentro do ônibus. Me escondia no fundo do busão para o piloto não me ver."

Como se sente hoje morando em uma casa grande. "Imaginava uma casa gigante, mas o meu gigante naquela época era pequeno (risos). Trabalhei tanto todos esses anos que ficou difícil de curtir meu canto. Tenho um estúdio aqui no meio da sala de cinema, é o lugar que eu mais frequento."

Festejos. "Na parte de cima, onde tem varanda e sinuca, fazemos resenha ouvindo um sambinha. Nos fins de semana minha família sempre vem. Minhas filhas, as mães delas, minha mãe... Tudo é motivo para festa. Seja um aniversário, seja um jogo do Fluminense."

Casa artística. "A casa é um ambiente 200% artístico. Tem um estúdio no meio da sala de cinema. É o lugar que eu mais frequento, tanto pra ver filme, quanto para ensaiar."