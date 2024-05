Sabrina Low: quem é a influencer que se arrepende de ficar com Whindersson?

Sabrina Low, 22, revelou que seu affair com Whindersson Nunes "só trouxe coisas ruins".

A influenciadora diz que atrai polêmicas

Seu nome verdadeiro é Sabrina Lourenço. Ela cresceu na cidade de Alta Floresta, no Mato Grosso, e se mudou para São Paulo em 2018 após terminar o Ensino Médio: "Sofri muito naquela cidade, sou uma pessoa polêmica e pessoas polêmicas tendem a sofrer muito", disse no podcast Cutucast.

Ela afirma que só se relacionou com famosos. Questionada sobre qual reality lhe interessa, Sabrina respondeu: "No meu caso, seria bacana o De Férias com o Ex, porque só tenho ex artista".

Sabrina namorou o MC Leleto, do hit "Automaticamente". Os dois se conheceram quando o funkeiro fez um show na cidade natal dela e deram início a um namoro a distância. Foi para morar com ele que a influenciadora se mudou para São Paulo.

Ela já trabalhou como modelo, mas precisou desistir da carreira após colocar silicone. "Atrapalha um pouco na indústria da moda, eles gostam de uma menina mais 'slim'", disse no Cutucast. Seu interesse em ser famosa também atrapalhou: "Não gostam muito de pessoas que saem na mídia".

A influenciadora já foi banida de um app de relacionamento para pessoas negras. "Nunca passei tanta vergonha na minha vida. Não sabia que se tratava de um app apenas para pessoas negras. Não foi minha intenção ser desrespeitosa de forma alguma, eu não sou assim e repudio com esse tipo de ações", disse nos stories do Instagram em 2022, segundo o site Cenapop.