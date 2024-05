'Larica' curiosa: Guipa faz prato de pipoca com macacão na Grande Conquista

Guipa surpreendeu os demais Conquisteiros na madrugada de hoje (16) ao preparar um prato "inusitado" em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Após a formação da Zona de Risco, em que foi indicado para assumir o lugar de Rambo, Guipa sentiu fome e preparou uma refeição curiosa.

O jogador uniu alimentos rápidos para matar a fome e criou um prato misturando macarrão e pipoca. "Essa foi fera", comentou Cel.

Na Prova da Virada de ontem (15), Rambo venceu a dinâmica e conseguiu se livrar da Zona de Risco. Ele também precisou indicar um jogador para ficar em seu lugar e escolheu Guipa, que havia pedido durante o dia para ir à berlinda.

Bruno, Baronesa e Guipa estão na primeira Zona de Risco. O menos votado para ficar será eliminado hoje (16).

