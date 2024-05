Tem 'cara de iPhone', só que mais barato: Honor X8b é bom intermediário

Por muito tempo a fabricante chinesa Honor ocupou o posto de divisão de celulares mais baratos da Huawei, mas isso mudou em 2020, quando a empresa passou a caminhar de forma independente. Agora, em 2024, ela mira no mercado brasileiro como potencial para a venda de seus smartphones: a começar pelo intermediário Honor X8b, que deve chegar em breve ao Brasil.

Apesar de ainda não ter um preço e data de lançamento oficial, já é possível encontrar o aparelho em varejistas por valores próximos a R$ 2.000. O Guia de Compras UOL teve a chance de testar o modelo por algumas semanas. Confira a seguir o review completo.

O que gostei

Design torna o celular mais premium: Dizer que o Honor X8b se inspira no iPhone é quase desnecessário. O aparelho praticamente copia as principais características visuais da linha de celulares da Apple, e isso é visível tanto no acabamento em superfície reta das laterais quanto na traseira, onde o nicho de câmeras é um copia-e-cola do visto nos últimos iPhones.

Considerando se tratar de um aparelho intermediário, isso pode ter o seu mérito, afinal ele parece ser mais caro do que realmente é.

Detalhe do nicho de câmeras traseiras do Honor X8b Imagem: Rodrigo Lara

No geral, o acabamento do X8b é bom, o plástico da traseira tem efeito holográfico no modelo testado e dois pontos chamam bastante atenção: o aparelho é extremamente leve e a tela de bloqueio não se limita a mostrar um relógio, trazendo animações.

Tela grande. Com 6,7 polegadas, a tela Amoled do Honor X8b traz qualidade de imagem e desempenho, mesmo em situações desfavoráveis, como ambientes com forte iluminação natural. Ela é boa para ver vídeos e para jogar.

"Cápsula mágica". Um nicho que fica ao redor da câmera frontal —similar à Dynamic Island dos iPhones— serve para agregar notificações nessa região da tela.

Não trava e executa bem rotinas do dia a dia: O Honor X8b é um "intermediário raiz" quando falamos de desempenho. Equipado com um processador Snapdragon 680 (octa-core de 2,4 GHz), ele realiza tarefas cotidianas sem lentidão. Na hora de jogar games como "Asphalt 9" e "Honor of Kings", a melhor opção foi diminuir a qualidade gráfica em prol de uma taxa de quadros estável.

Pontos de atenção

Bateria só na média: Se tem algo indesejável que o Honor X8b "se inspirou" em relação a celulares mais caros foi o tamanho da bateria. Enquanto os 5.000 mAh viraram meio que o padrão no segmento intermediário, o aparelho chinês traz 4.500 mAh.

Não que isso vá estragar a experiência, mas a capacidade de bateria no modelo poderia ser maior. Nos testes, ele passou de um dia longe da tomada, mas não foi muito além. Ajuda a mitigar essa questão a presença de um carregador rápido, de 35 W, que preencheu 80% da bateria em cerca de 40 minutos.

Câmeras chamam a atenção, mas fotos ficam na média. O sensor principal da câmera traseira ter 108 MP chama a atenção, mas o desempenho geral do conjunto de câmeras do Honor X8b é mediano. As fotos estão longe de serem marcantes e dependem bastante de condições favoráveis de iluminação para ficarem melhores.

Qualidade das fotos depende das condições favoráveis de iluminação Imagem: Rodrigo Lara

O modo noturno também não encanta e o resultado são fotos com certo ruído.

A câmera de selfie, por sua vez, segue a mesma lógica do conjunto traseiro: em condições boas de iluminação ela vai bem, mas deixa a desejar em qualquer situação menos favorável.

Foto noturna tirada com o Honor X8b Imagem: Rodrigo Lara

Detalhe de selfie tirada durante o teste Imagem: Divulgação

Ausência de 5G: Ainda que o Honor X8b tenha o custo-benefício como principal argumento, a ausência de conectividade 5G em um aparelho novo é algo a se lamentar. Se a ideia é aproveitar essa tecnologia, esse aparelho não vai te atender.

Recursos extras

Desbloqueio facial e sensor de digitais na lateral

Possibilidade de usar espaço de armazenamento para levar a memória RAM a 16 GB

Ficha técnica Honor X8b

Sistema operacional: Android 13 com MagicOS 7.2

Tela: Amoled de 6,7 polegadas, Full HD+ (1080 x 2412 pixels), 90 Hz de taxa de atualização

Câmeras principais: 108 MP (grande angular) + 5 MP (ultra-angular) + 2 MP (macro)

Câmera frontal: 50 MP (grande angular)

Bateria: 4.500 mAh

Processador: Snapdragon 680 (octa-core de 2,4 GHz)

Memória RAM: 8 GB (+8 GB com recurso de expansão)

Armazenamento: 256 GB, sem expansão por cartão micro SD

Resistência à água: não tem

Dimensões: 161,1 x 74,6 x 6,8 mm (A x L x P); 166 gramas

O celular vai agradar qual perfil?

O Honor X8b é um aparelho que busca conquistar pela aparência e pelo "visual de iPhone". Ele é elegante, leve e tem tela grande. O custo-benefício, pensando nisso e no desempenho, valerá bem se o modelo for lançado perto dos R$ 2.000.

Mas é importante destacar que se você deseja câmeras melhores, o melhor é investir nas opções abaixo:

