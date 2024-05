O que sabemos sobre a próxima novela das 9 do autor de 'Avenida Brasil'

"Renascer" (Globo) chega ao capítulo 100 nessa quinta-feira (16) e a emissora carioca já prepara sua próxima novela das 9, "Mania de Você".

O que sabemos sobre 'Mania de Você'?

A próxima trama das 9 será escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de "Avenida Brasil" e "A Favorita". Será o retorno do escritor para o horário nobre após escrever "Todas as Flores" para o Globoplay.

"Mania de Você" terá como protagonistas Agatha Moreira, Gabz, Nicolas Prattes e Chay Suede. Eles interpretarão Luma, Viola, Ruda e Mavi respectivamente.

A trama gira em torno da gastronomia. Inclusive, Agatha e Gabz já estão fazendo aulas no mundo gastronômico como preparação para suas personagens.

O folhetim vai girar a partir da amizade entre as protagonistas, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrarem uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, mas em situações bem distintas, as duas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além do aniversário.

Além disso, "Mania de Você" marca o retorno da parceria de Adriana Esteves com o autor João Emanuel Carneiro, depois de Carminha em 'Avenida Brasil' e Laureta em "Segundo Sol". Na nova novela ela viverá Mércia, mãe de Mavi (Chay Suede), uma submissa funcionária do grande vilão Molina, que deve ser vivido por Murilo Benício, segundo informações do jornal O Globo.

A trama se passará em Angra dos Reis, região da Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. Algumas gravações também acontecerão em Portugal.

Além dos já citados, "Mania de Você" ainda com alguns outros nomes já confirmados no elenco: Thalita Carauta, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Mariana Santos, Alanis Guillen e Bukassa Kabengele.

"Mania de Você tem previsão de estreia para o segundo semestre. Se "Renascer" mantiver a a programação original, de 197 capítulos, a nova novela das 9 deve substitui-la em setembro.