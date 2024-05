Ex-Tchan faz exame para comprovar bumbum natural após perder campeonato

Juliane Almeida, 40, desabafou após perder um campeonato profissional de fisiculturismo por supostos glúteos falsos.

O que aconteceu

A ex-morena do Tchan contou que a arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA) interpretou que ela tem "glúteos falsos", por isso perdeu a disputa na modalidade Wellness.

Juliane Almeida disse que se submeteu a um exame para comprovar que seu bumbum é natural. "Estou aqui para fazer uma ressonância magnética no meu glúteo, só para tirar isso tudo a limpo porque não tenho nada no meu glúteo e o que tenho aqui é meu"

Consultei um médico para saber qual teste poderia fazer, ele disse que um ultrassom dá para ver, mas que uma ressonância é mais nítido e preciso. Fiz uma ressonância em tempo recorde, já estou com o cd com as imagens, mas ninguém vê cd. Então quero algum laudo, alguma coisa escrita para comprovar Juliane Almeida

A ex-morena do Tchan lamentou a desclassificação na disputa e falou que deu o seu melhor. "Quando você se dedica completamente, dando o melhor de si, e ainda assim sente que não é o suficiente, lembre-se de que o valor do seu esforço não está necessariamente nos resultados, mas na coragem de tentar. O caminho para a superação está em aprender com cada tentativa, em crescer com cada desafio enfrentado. As críticas que você recebe, muitas vezes, refletem mais as limitações e expectativas dos outros do que a sua própria capacidade"

Juliane Almeida ainda afirmou que as críticas serão combustível para aprimorar suas habilidades e fortalecer sua determinação. "Sua resiliência é a chave para superar qualquer adversidade. Continue em frente, mesmo quando parecer difícil. O reconhecimento e a verdadeira realização virão com o tempo, como fruto do seu compromisso e perseverança"

Juliane Almeida substituiu Scheila Carvalho e ficou seis anos como dançarina do É o Tchan. Ela se despediu do grupo em 2011.