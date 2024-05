Sheila Mello sobre amizade com Scheila Carvalho: 'Não tive esse encontro'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

A ex-loira do É o Tchan! Sheila Mello, 45, comentou sobre a amizade com Scheila Carvalho, 50. A dançarina admitiu que não tem um vínculo muito forte com a ex-companheira de grupo.

O que aconteceu

Sheila afirmou que não tem uma grande amizade comparado com outro ex-integrante. "'Eu não sou amiga da Scheila Carvalho que nem eu sou amiga do Jacaré nesse nível de cumplicidade", disse ela, em entrevista para a TV Meio.

Eu não tive esse encontro com a Carvalho nesse lugar de ter um problema e ligar para ela e com o Jacaré eu tenho. Sheila Mello

Embora os laços entre as duas não sejam tão estreitos, Sheila não esquece a importância dela na sua história. ''Com a Carvalho não é só profissional, é um lugar de admiração. Por mais que a gente não tenha essa amizade de uma acessar a outra no âmbito pessoal, quando eu olho para a Carvalho eu tenho consciência de que parte da minha história é por causa dela''.

As duas dançaram juntas no grupo por cinco anos. A loira e a morena trabalharam entre os anos de 1998 e 2003.

30 anos do grupo

Sheila ainda comentou sobre a oportunidade de estar ao lado do grupo e comemorar os 30 anos. ''Quando eu encontro essas pessoas que fizeram parte da minha vida, que fizeram parte da minha história com esse sucesso tremendo, eu fico muito orgulhosa de serem pessoas que fizeram escolhas boas".

"Eu nunca parei de fazer esses trabalhos pontuais eles. Eu sempre tive essas participações. Eu fiquei muito feliz desse encontro ser com todos juntos. A gente chorava muito nesses. encontros de 30 anos do 'É o Tchan'. Poder reviver é uma parte especial para todos", finalizou ela.