Virada Cultural terá postos de arrecadação de doações para vítimas das chuvas no RS

Os pontos que receberão os shows gratuitos da Virada Cultural em São Paulo neste final de semana terão postos de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Diversos municípios decretaram calamidade pública na maior tragédia climática do Estado. Fortes chuvas atingem a região desde o fim de abril.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, todas as 12 arenas de shows da Virada terão pontos de coleta nos acessos de entrada. Aqueles que quiserem colaborar podem doar alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene e de limpeza.

Neste ano, o lema do evento será "Unidos pela Solidariedade: a Virada Cultural de um só País". Ao todo, serão 22 palcos instalados em 12 regiões da cidade. Os shows ocorrem no sábado, 18, e domingo, 19.

Além de palcos montados nas ruas, a Virada Cultural utiliza equipamentos culturais da Secretaria Municipal de Cultura e outros parceiros, como o Sesc. A Arena Anhangabaú, no Centro Histórico de São Paulo, receberá nomes como Léo Santana, Joelma e Pabllo Vittar.

Em outros pontos da capital paulista, artistas como Kevin O Chris, Elba Ramalho, Michel Teló, Vanessa da Mata, Maria Rita e Gloria Groove também realizam apresentações gratuitas.