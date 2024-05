Após receber declaração de amor, Nicole dá fora em Plutão

No capítulo de quinta-feira (16), da novela "Família É Tudo" (Globo), Nicole não corresponde às investidas de Plutão. Mathias tenta se aproximar de Vênus.

Mila destrata Furtado na gravadora. Max garante a Cláudio que fará com que Nicole volte para ele. Leda sonha com Guto e fica agoniada. Elisa ameaça se vingar de Lupita.

Gina alerta que Mathias tentará fugir do país, e Tom se preocupa. Mathias aborda Vênus no hospital e a ameaça. Plutão treina sozinho com Tom na pista de skate. Netuno/Léo se preocupa com a demora de Vênus. Mathias faz uma proposta para Vênus.