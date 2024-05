Após flagra, Isadora quebra as pernas de Cida com vingança suja

Do UOL, em São Paulo

No episódio de 'Cheias de Charme' desta quinta-feira (16), Isadora flagra Conrado elogiando Cida, ela não se contém e o casal briga. Samuel rouba dinheiro da carteira de Lyigia e sai escondido de casa. Chayene e Socorro escondem de Laércio que fizeram chá ferra-goela.

Rosário acorda e vê Inácio em casa, com mesa de café pronta. Eles se beijam, e Inácio diz aceitar carreira de Rosário se ela ficar longe de Fabian. Isadora destrói cozinha e deixa recado para Cida arrumar.

Lygia descobre que Samuel passou a noite fora. Ariela aconselha Isadora a não brigar com Conrado antes do casamento. Conrado aceita convite de Isadora para ir para piscina. Laércio tem ciúmes de Socorro. Rosário se despede do bufê. Penha descobre que Lygia foi para hospital.

Médica avisa a Lygia que ela está com apendicite aguda. Tom diz a Rosário que há proposta para campanha publicitária dela com Fabian, mas Rosário diz que não aceita Fabian próximo às Empreguetes e Tom tenta convencê-la. Penha visita Lygia no hospital. Cida aparece na festa da piscina e gera climão