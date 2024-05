Kéfera se irrita com estado de cuecas doadas ao RS: 'Tem um furo no saco'

Kéfera, 31, se irritou com alguns itens doados para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul em um ponto de coleta em São Paulo.

Em um story no Instagram, a atriz se incomodou com o estado de cuecas doadas para as vítimas do estado gaúcho. "Dá série, vocês querem ajudar ou atrapalhar? Olha a cueca que doam para a gente. Sem sacanagem. Olhem isso aqui", iniciou ela.

Tem um furo bem no saco. Você acha que isso aqui vai ajudar para quê? Olha essa outra aqui, a situação da cueca que dão. Kéfera

Em seguida, ela lembrou que a doação de roupas não é para ser feita com roupas impróprias. "Você acha que dá para usar isso aqui? Me responda do fundo do coração. Por que você doa lixo? Doação não é descarte", afirmou.

Há dois dias, Kéfera usou as redes sociais para mostrar o trabalho que está fazendo em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Ao mostrar parte do trabalho, em frente a um caminhão que ajudou a carregar, Kéfera cobrou a solidariedade dos seguidores.

Vamo, levanta! Levanta que tem mais caminhão indo embora com doação. Tá na hora de você doar disse ela no Instagram.

A atriz enfatizou que a diferença só será feita através de ações concretas. "Se não doou, tá fazendo o quê? 'Ai, eu quero ajudar!'. Vai ficar só fazendo post? Bota a mão na massa! Doa teus negócios, doa comida, item de higiene", declarou.