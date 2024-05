Jornalista é criticada após comparar tragédia no RS com roubo de joias

A jornalista Eliane Cantanhêde, 71, recebeu críticas nas redes sociais ao comentar as tragédias do Rio Grande do Sul no programa Em Pauta, da GloboNews.

O que aconteceu

Eliane se solidarizou com as vítimas das enchentes e comparou a situação dos gaúchos com um problema que enfrentou recentemente. "Você se põe na posição dessas pessoas, que perderam tudo. Roubaram as minhas joias no Natal de 2023. Foi doloridíssimo! Eu fico imaginando quem perdeu a casa, quem deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, uma cama, e não tem mais nada! Está com a [própria] casa debaixo d'água."

Nas redes sociais, vários internautas detonaram a comparação de Eliane, infeliz no parecer deles. "Eu estava vendo ao vivo e duvidei do que tinha escutado. Fiquei achando que eu estava maluca, [mas] ela falou isso mesmo e depois falou da tragédia do RS - como se fosse algo similar, como se as perdas fossem iguais e pudessem estar na mesma frase", criticou uma usuária do X (antigo Twitter).

Houve, entretanto, quem tentasse colocar panos quentes na fala da jornalista. "Não sei das joias dela, mas já roubaram celulares baratos meus duas vezes, e a vontade era de 'juntar' nos sujeitos e levar alguns dentes de brinde para a casa. É chato pra caramba! Perder tudo é mil vezes pior, claro...", 'amenizou' outro perfil do microblog.

O Porta dos Fundos ta cada vez melhor. pic.twitter.com/MqgxmpFsTs -- Leandro Demori (@demori) May 16, 2024

Eu tava vendo ao vivo e duvidei do que eu tinha escutado. Fiquei achando q eu tava maluca, pois ela falou isso mesmo e depois falou da tragédia do RS. Como se fosse algo similar, como se as perdas fossem iguais e pudessem estar na mesma frase 🤯 -- Fernanda Sayão (@nandasayao) May 16, 2024