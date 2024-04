Ex de Katy Perry é batizado após denúncias de assédio: 'Passado para trás'

O comediante e ator Russell Brand, 48, ex-marido de Katy Perry, anunciou uma cerimônia de batismo após denúncias de abuso sexual. Ele afirmou que era para deixar o passado para trás.

O que aconteceu

Em um post no Instagram, Brand falou da cerimônia e explicou o motivo de ter decidido pelo batismo, que estava prevista para este domingo (28).

Me foi explicado que essa é uma oportunidade de morrer e renascer. Uma oportunidade de deixar o passado para trás e renascer em Cristo. Como diz nos Gálatas [livro do Nono Testamento]: 'Para que você possa viver como uma pessoa iluminada e renascida'.

Ele ainda chamou as pessoas de "cínicas" pelo interesse de outros ao Cristianismo. "Para mim é óbvio. À medida que os sistemas de valores e instituições se desmoronam, todos nós nos tornamos cada vez mais conscientes de que existe esta figura assustadoramente familiar, que desperta, acena e que todos conhecemos durante toda a nossa vida. E para mim é muito emocionante".

Brand pensou em ser batizado no Rio Tâmisa, mas desistiu pela sujeira. "Posso acabar me livrando dos meus pecados, mas acabando com alguns vírus bem sérios".

O comediante foi acusado de abuso sexual e assédio ao longo da sua carreira. Nos anos 2000, ele teve seu nome envolvido e o mais recente em outubro do ano passado, após reportagens do jornal Sunday Times e do programa "Dispatches".

As investigações recolheram depoimentos de quatro mulheres. Elas afirmaram terem sido vítimas de estupro e abuso emocional do comediante. O caso teria acontecido entre 2006 e 2013. Após as acusações de 2023, novas denúncias foram feitas, entre anteriores e posterios ao período, com investigações no Reino Unido e Estados Unidos. O comediante sempre negou as acusações contra ele.