Camila Moura, ex de Buda, 'manda recado' em blusa: 'Amo fazer chorar'

Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda do BBB 24 (Globo), participou de um evento no domingo (28) com uma blusa com um "recado".

O que aconteceu

A influenciadora foi ao evento e posou para fotos com uma blusa branca com a frase: "Eu amo fazer garotos chorarem."

"Vem muito close por aí", escreveu Camila em vídeos publicados com a roupa, em seu Instagram.

O evento teve a presença de outros famosos como Alessandra Negrini e Tiago Abravanel.

Camila registrou os momentos em suas redes.

Após a aproximação de Lucas Buda e Pitel no programa, Camila Moura comunicou aqui fora o fim do casamento. Com a eliminação do brother, a situação ficou mais conturbada.

Durante participação no Mais Você, Camila afirmou ter deixado os pertences de Lucas Buda nas mãos de uma pessoa de confiança para que ele pudesse recebê-los após a eliminação.

"Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim", disse Camila. "Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro".