Dhomini bateu em dono de bar, contou que torturou cachorro e faliu após BBB

Dhomini, campeão do BBB 3 (Globo), rebateu críticas sobre a própria aparência. Ele publicou um vídeo no Instagram reclamando dos comentários.

Que povo fútil! Eu respondi para uma seguidora: 'Nós temos duas opções: envelhecer ou morrer. Eu escolhi a primeira, então desculpa. Vai piorar. ou vai melhorar, sei lá, fod*-se. Por que você está preocupada com a minha cara, véi? Dhomini

Campeão do reality já se envolveu em outras polêmicas

Após ganhar o prêmio de R$ 500 mil do programa, em 2003, ele perdeu a fortuna em empreendimentos que deram errado. Ele investiu em terrenos, imóveis, posto de gasolina e até em uma carreira musical.

Dhomini e a apresentadora Sabrina Sato deixaram o BBB namorando, mas terminaram pouco tempo depois. Sabrina teria sofrido durante 10 anos após o término, porque acreditava que ele fosse sua "alma gêmea".

"Até meus 32, eu chorava muito... Pelo Dhomini, eu quase morri! Comprei passagem, fui embora atrás dele. Chorava por ele em todos os lugares", contou Sabrina em entrevista ao Saia Justa, em 2022.

Sabrina Sato e Dhomini no BBB 3 Imagem: Reprodução/TV Globo

Dhomini voltou ao BBB em 2013 e foi muito criticado ao confessar que já maltratou um cachorro. À época, ele contou a um colega de confinamento que arrancou os dentes do animal com um machado após ser mordido.

Declaração chegou a ser investigada pela Polícia Civil de Goiás, que pediu o arquivamento do caso. "Fizemos uma espécie de reconstituição do crime, com acompanhamento de um veterinário, e chegou-se à conclusão que o machado é um instrumento impróprio para a prática da extração do dente de um cachorro", disse Luziano de Carvalho, delegado da Dema, ao jornal Extra.

Ele também deu o que falar ao afirmar que transava com a esposa em frente ao berço dos filhos. A declaração aconteceu durante o período de confinamento.

Eu faço até hoje. O que as pessoas têm a ver com isso? O menino nasce e fica no berço, no quarto com a gente. Vocês acham que acontece o quê? É assim que funciona. Dhomini, após deixar o reality

Ex-BBB quebrou os pisos de uma loja de porcelanatos em Goiânia após comprar os materiais na promoção e receber as compras trocadas em casa. "Perdi a cabeça e quebrei tudo já que não iria mais usar aqueles pisos", explicou ao UOL na ocasião.

Dhomini agredindo dono de bar Imagem: Reprodução/ Imagens câmera de segurança

Ele também invadiu um bar em Goiânia, em 2023, e agrediu com socos o dono do estabelecimento e seu advogado. Além disso, foi acusado de roubar móveis e equipamentos do local.

O ex-BBB se defendeu dizendo que era sócio do bar e que tentou firmar um acordo para que ele e outros dois sócios saíssem da sociedade diversas vezes. Como isso não aconteceu, ele foi até o local para pegar itens comprados pelos três.