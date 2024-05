Hermeto Pascoal 'quebra tudo' em noite de lançamento de biografia em SP

Hermeto Paschoal não concede entrevistas há anos, tentei algumas vezes sem sucesso, até que um dia fui acompanhar uma das edições do Festival de Paraty realizado pelo Bourbon Street em 2023, em que ele participava.

O músico se sentiu tão a vontade com a equipe da casa que permitiu minha entrada, eu estava nervosa por motivos óbvios, entro na camarim, ele está calmo e, sentado, aponta para seu lado no sofá e me diz "senta aqui, Adri", que sentimento bom que aquele gesto me deu, é incrível como pessoas tão talentosas e realmente geniais são gentis, não canso de me surpreender com isso.

Jotapê, um dos músicos que acompanha o artista há anos, me conta que ele faz questão de fazer as refeições com a equipe, como uma família.

Esse é Hermeto Pascoal, o grande mago gentil da música instrumental brasileira, ou "o músico mais impressionante do mundo", segundo Miles Davis, que retorna nesta quarta, 15 de maio, ao Bourbon Street, um espaço onde nutre uma relação de profundo afeto mútuo.

Neste encontro especial, Hermeto celebra o lançamento do livro "Quebra Tudo! A Arte Livre de Hermeto Pascoal", do jornalista paulistano Vitor Nuzzi, autor também da biografia Geraldo Vandré, "Uma Canção Interrompida", finalista do Prêmio Jabuti.

Capa da biografia "Quebra Tudo! A Arte Livre de Hermeto Pascoal", escrita por Victor Nuzzi Imagem: Reprodução

O livro, fruto de mais de 50 entrevistas e anos de pesquisa meticulosa, narra a trajetória do artista nos levando a uma jornada fascinante por histórias protagonizadas pelo mestre da sonoridade inovadora, desde sua infância em Olho D'água, município de Lagoa da Canoa, Alagoas, até suas colaborações internacionais, como seu encontro com Miles Davis em 1971, quando participa do album "Live/Evil", marcando o início de sua ascensão internacional.

Publicado pela gravadora, produtora e editora Kuarup, o livro conta com um prefácio escrito pelo pesquisador Tárik de Souza e um posfácio elaborado pelo professor Paulo Tiné.

Nascido em 22 de junho de 1936, Hermeto Pascoal teve uma infância marcada pela música, aprendeu a tocar acordeão com seu pai e explorou os sons ao seu redor, incluindo os da serralheria de seu avô, encontrou na música uma maneira de transcender desafios, como o albinismo e problemas de visão.

Autodidata, desenvolveu uma abordagem única e inovadora para a música, não apenas dominando uma ampla variedade de instrumentos, mas também encontrando inspiração na natureza, incorporando sons de pássaros, água e animais vivos em suas composições.

Hermeto Pascoal, cuja obra ganha biografia, em show no festival Primavera Sound, em 2022, em São Paulo Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Hermeto Pascoal sobe ao palco acompanhado por uma banda afiada e dotado de uma capacidade inesgotável de surpreender com sua criatividade, o artista encanta plateias há mais de seis décadas ao redor do globo, aproximando-se dos seus 88 anos de idade, ilumina mais uma vez o palco do Bourbon Street.

Prepare-se para uma noite de autógrafos com o autor Vitor Nuzzi, seguida por um show inesquecível de Hermeto Pascoal. Uma celebração da liberdade e da expressão artística.

Quebra Tudo! Hermeto Pascoal

Onde: Bourbon Street (r. dos Chanés, 127, Moema, São Paulo, SP)

Quando: quarta, 15/5, às 21h30

Quanto: R$ 195 (couvert artístico)

À venda pelo site da Sympla.

Sessão de autógrafos das 19h às 21h com o autor Vitor Nuzzi.