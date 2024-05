Liziane se revolta contra Bruno: 'Vou ser a primeira a tirar sua máscara'

Liziane se revoltou contra Bruno após sugerir que a colocaria em seu lugar na berlinda, caso ganhasse a Prova da Virada e escapasse da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

A ex-Fazenda prometeu desmascará-lo: "Bonzinho do c*ralho! Se eu voltar dessa m*rda [berlinda], eu quero que você ganha [a Prova da Virada] e me coloque [no seu lugar na berlinda], se eu voltar, você vai ver o que vai acontecer. Porque eu vou ser a primeira a tirar sua máscara".

Liziane continuou com os xingamentos contra Bruno e acrescentou: "Você é um babaca! Agora eu vou te dar palco para você me colocar [na Zona de Risco]. Quer se meter na fofoca dos outros e agora eu estou falando e não posso falar? Vou falar, sim".

Guipa e Catia Paganote também se intrometeram na conversa. O jornalista ameaçou "quebrar a cara" de Bruno fora do programa e a ex-Paquita falou que ele deveria ter perguntado a ela antes de comentar no ao vivo sobre a situação envolvendo Guipa.

