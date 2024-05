Anitta se apresenta no The Voice dos Estados Unidos

Anitta, 29, roubou a cena na versão norte-americana do programa The Voice, produzido e exibido pelo canal local NBC.

O que aconteceu

A popstar brasileira foi recebida como convidada especial pelo apresentador da atração, Carson Daly, 50. A participação dela foi ao ar na noite desta terça-feira (14) e chamou a atenção nas redes sociais.

Anitta se apresentou no palco do programa com as canções "Ahí" e "Loose Ya Breath". Ambas fazem parte de "Funk Generation", álbum de 15 faixas que a artista lançou no dia 26 de abril, pouco antes de subir ao palco de Madonna em Copacabana.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Anitta dá as caras na franquia The Voice. Ela integrou em 2018 o time de técnicos de La Voz, versão mexicana do formato, ao lado do colombiano Maluma, da espanhola Natalia Jiménez e do astro local Carlos Rivera.