Gorgulho volta ao teatro após 10 anos: 'Não dá para ficar em cima do muro'

Paulo Gorgulho, 64, está de volta ao teatro. Após hiato de dez anos, o ator assume o papel de Papa Francisco na peça "Entre Franciscos, o Santos e o Papa", que fica em cartaz no Teatro Sergio Cardoso, em São Paulo, de 10 de maio a 30 de junho.

Em entrevista exclusiva a Splash, Gorgulho conta que o diálogo de divindades sobre tragédias atemporais da humanidade na peça o tocou para voltar a subir aos palcos, com o objetivo de discutir os problemas atuais da sociedade.

[O que me fez voltar] é a atualidade, é a contemporaneidade. É importante não se omitir. Hoje, não nos é dado o direito de ficar em cima do muro. Muita gente fica, mas não dá.

Paulo Gorgulho

Entre Franciscos, o Santo e o Papa: Papa Francisco (Paulo Gorgulho) e São Francisco de Assis (César Mell) em peça Imagem: Divulgação

'Personagem vivo'

Paulo Gorgulho foi convidado pelo diretor Fernando Philbert e o escritor Gabriel Chalita para dar vida a um personagem vivo e 24 anos mais novo. O desafio de interpretar o papa fez o ator tomar cuidado para não fugir da imagem que o mundo tem do pontífice da Igreja Católica.

"Ele toma atitudes bastante corajosas em termos de saneamento da igreja, da igreja voltar à sua origem, ao seu significado inicial, trabalhar em favor dos pobres, ser apoio para aqueles que mais necessitam, para os desamparados. Então, se torna uma figura interessante. É legal fazê-lo hoje e retratar a representatividade desse Papa nos dias de hoje", conta.

O cenário do espetáculo é numa lavanderia para pessoas em situação de rua — como feito pelo Papa Francisco em Roma, na Itália, em 2017. Paulo, no papel de pontífice, encontra Cesar Mello, o São Francisco de Assis, e tenta entender o motivo do amor estar sendo trocado pela ingratição, desamparo e ganância..

O Papa está se queixando de tanta desesperança, hipocrisia, mentira e disputa de poder dentro da igreja, e ele fala que nem tudo está perdido. Quem entra para ver o espetáculo, recebe uma mensagem de um jeito que não esperava e sai com questões novas na cabeça.

O ator faz coro com o colega de palco Cesar Mello para dizer que a mensagem da peça é que ainda há esperança para a humanidade. "De renovação, de renascimento e é isso que tem acontecido com a plateia que nos vê. Elas saem com bastante esperança, com questões na cabeça que a gente coloca e que elas não esperavam e saem felizes, leves, com uma visão de esperança no futuro, que as coisas podem melhorar e que nem tudo está perdido."

Gorgulho destaca que o trabalho ao lado de Cesar Mello é um "encontro de almas". "Cesar e eu, não nos conhecíamos, mas nos demos bem desde o começo. Foi uma simbiose muito grande em termos de entendimento do que é o ofício do ator, em termos de dinâmica interna, de entrega, de como se entregar ao ofício. A gente pensa o teatro, a vida, o ofício de maneiras parecidas."

Entre Franciscos, o Santo e o Papa: César Mello (São Francisco de Assis) e Paulo Gorgulho (Papa Francisco) Imagem: Divulgação

O ator ressalta que o retorno aos palcos é para usar sua voz para propor reflexão de dias melhores. "É a atualidade, é a contemporaneidade. Acho que é importante não se omitir. Hoje, não nos é dado o direito de ficar em cima do muro. Muita gente fica, mas não dá. As questões são tão urgentes e estão na nossa cara, no dia a dia, de relações pessoais, até com família, com amigos. O que está acontecendo fora, de tantas coisas que a gente já falou aqui, tantos egoísmos, tantos individualismos, que é legal poder falar."

Teatro inclusivo

Paulo Gorgulho conta que o teatro mudou muito em dez anos, porque agora tem uma série de ações inclusivas. "Você faz o espetáculo no qual, obrigatoriamente, precisa de um intérprete de libras no palco, como contrapartida para patrocínios de leis de incentivo e tudo. As contrapartidas são muitas diferentes e acho positivol, pois são todas inclusivas. Nesse aspecto da produção, como é que se produz teatro, tem essas diferenças." Ele explica que as temporadas diminuíram, pois a peça se mantinha em cartaz se você fazia sucesso. "Agora são temporadas são cíclicas e, depois da pandemia, o teatro se recuperou muito mais rapidamente e mais forte. Tem muitas peças legais e muito público para teatro."

Preço da fama

O ator lembra que o sucesso vivivo após a estreia na primeira versão de Pantanal foi assustador. "Quando estreou, que foi a grande virada, eu não podia mais andar na rua. A minha esposa até hoje, a Vânia, estava grávida da nossa primeira filha, a Catarina. Eu falei: 'não vou aguentar isso. Nunca mais vou ser uma pessoa comum. Nunca mais vou ser desconhecido'. Fui para a casa da minha irmã mais velha, que assumiu o lugar da minha mãe. Fiquei ali uns dias com ela para tentar digerir isso, entender."

Era assustador. Tinha que sair escoltado dos lugares. A minha mulher estava grávida, tinha que proteger ela, porque as pessoas avançam mesmo.

"Rejeitar nunca vai ser uma boa opção"

Gorgulho detalha que a nova safra de atores lhe causou surpresa pela falta de vínculo com o ofício. "Fiz uma novela em que a atriz e o ator jovens não sabiam falar, não entendiam que a pontuação te dava a intenção. Quando você tem uma fala com ponto final é uma coisa, com uma vírgula é outra coisa, com reticência é outra coisa e eles não sabiam. Mas como é que essas pessoas estão aqui? Elas foram escaladas pelos nomes dos seguidores. Isso no começo era chocante, mas é a época que eu vivo, se transformou nisso".

Na minha época, se você não lesse, não tivesse o mínimo de cultura, você não teria um lugar ao sol. Hoje, não é mais necessário. Edita aquilo, grava um pouquinho, mas esse tipo de gente não faz teatro, um teatro com o rigor dessa peça. Não adianta dar murro em ponta de faca, senão é melhor desistir. É conversar e ensinar. Rejeitar nunca vai ser uma boa solução.

Serviço:

Peça: Entre Franciscos, o Santo e o Papa

Data e horário: De sexta a domingo, a partir das 18h (de Brasília)

Local: Teatro Sérgio Cardoso (R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo)