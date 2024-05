Splash lança newsletters 'Shows e Festivais' e 'Dicas de Filmes e Séries'

Splash estreia nesta semana duas novas newsletters: 'Shows e Festivais' e 'Dicas de Filmes e Séries'. Clique aqui para se inscrever e recebê-las em seu email gratuitamente.

A partir de hoje, 'Shows e Festivais' trará notícias, dicas e informações de serviço sobre os principais eventos em todo o país.

Um dos objetivos do boletim, enviado por email todas as quartas-feiras, é ajudar o leitor a se planejar para aproveitar a agenda musical cada vez mais cheia. Além de notícias sobre o assunto e anúncios de shows, a newsletter trará playlists exclusivas e terá um espaço para interação.

O texto e a curadoria são do jornalista José Norberto Flesch, um dos maiores especialistas sobre o tema no Brasil e conhecido como "o cara que anuncia shows".

Com a proposta de ser um guia com o melhor do cinema e do streaming, 'Dicas de Filmes e Séries' será enviada aos inscritos todas as quintas-feiras, a partir de amanhã, 16 de maio. O boletim trará os principais lançamentos do momento, conteúdos que estão bombando nas redes e dicas de pérolas escondidas no catálogo das plataformas.

A newsletter é assinada por Thales de Menezes, jornalista com mais de 30 anos de experiência na cobertura de artes e cultura.

Além delas, o UOL tem mais 15 newsletters gratuitas, incluindo a recém-lançada 'Bares e Restaurantes', com sugestões de lugares para comer e beber em São Paulo. Inscreva-se aqui.