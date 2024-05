Bruno acusa Guipa de manipulação na Grande Conquista: 'Acha que sou besta'

Bruno respondeu o voto de Vinigram e Guipa se intrometeu. Os dois tretaram novamente em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na resposta, Bruno disse que Guipa citou Taty Pink e não aguentava ela cantando com Jey Jey na Vila. O jornalista interrompeu: "Estranho, porque você falou para a Catia que você tinha usado algo que não foi no momento certo".

O participante se defendeu e apontou que talvez Paganote não tivesse entendido o que ele falou. Ainda reforçou que o radialista havia citado Taty Pink, mas que não deveria ter revelado o conteúdo.

Guipa relembrou ter uma conversa de "paz". Na contrapartida, Bruno indicou que era manipulação: "Você acha que eu sou besta, mas, para cima de mim, não".

