Paolla Oliveira cita prazer e diz ter ressignificado o sexo: 'É natural'

Paolla Oliveira, 42, falou sobre a importância de aproveitar os prazeres da vida e disse ter ressignificado a forma como encara o sexo.

O que aconteceu

Oliveira revelou que tinha dificuldade em viver o prazer. Durante participação no podcast E Você?, a atriz se referiu ao prazer em toda a amplitude da palavra, não apenas o sexual, mas também em pequenos detalhes, como, por exemplo, compartilhar suas conquistas e o relacionamento nas redes sociais.

Atriz afirmou se sentir mais confortável para mostrar aquilo que lhe dá prazer com os seguidores e amigos. "Tô mostrando [mais meu] relacionamento, a conquista de uma casa, que antigamente eu jamais abriria a porta da minha casa... A gente tem tanto orgulho de mostrar que está trabalhando e por que quando a gente conquista alguma coisa não mostra? Por que não mostro quando tô bem no meu relacionamento? Então mostro o prazer que é está na companhia de alguém ou na companhia de amigos".

Paolla Oliveira explicou que aprecia a liberdade sexual entre as mulheres, que se sentem mais confortáveis em abordar o assunto. "E falar de outros prazeres. [Por exemplo,] eu gosto agora da mulherada falando de sexo... O sexo vinha para mim sempre como um setor proibido, onde as pessoas estão me espiando, são voyeur e, assim, eu acho que é um lugar tão natural da nossa vida".

No podcast, Paolla Oliveira, que namora o cantor Diogo Nogueira, também contou que aprendeu a lidar com a própria sensualidade. A atriz admitiu que se sentia desconfortável em expor o corpo em cenas sensuais e íntimas na TV, mas aprendeu a lidar com essas questões.