Rachel Sheherazade interrompe Cel após bate-boca com Hadad e MC Mari

Cel ficou nervoso e discutiu com Hadad e MC Mari na votação da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Com isso, Rachel Sheherazade interrompeu o bate-boca.

O que aconteceu

Hadad votou em Cel e citou sua tremedeira ao respondê-lo. O adversário, por sua vez, pediu respeito a ele.

Cel se estendeu e reforçou que o rival sempre interrompe os demais. Com seu nervosismo, até citou que viu o céu nublado.

Minutos depois, MC Mari também votou no rival, que ficou desestabilizado novamente. Mais uma vez, se defendeu das afirmações.

Rachel Sheherazade pediu para ele parar de falar, ele continuou e a apresentadora interferiu: "Preciso dar prosseguimento à votação, Cel. Vocês vão ter todo tempo para resolver isso entre vocês. Cel, você ouviu o que falei?".

