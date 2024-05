A Grande Conquista: Baronesa, Rambo e Bruno estão na 1ª Zona de Risco

Baronesa, Rambo e Bruno estão na primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista 2 (Record). Quem você quer que fique? O menos votado sai na quinta-feira (16).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A Grande Conquista: Quem você quer se livre da 1ª Zona de Risco da Mansão? Resultado parcial Total de 283 votos 10,60% Baronesa 53,36% Rambo 36,04% Bruno Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 283 votos

Como a primeira Zona de Risco da Mansão foi formada

Indicação dos Donos da Mansão

Baronesa e Rambo indicaram não entraram em consenso na indicação para a Zona de Risco. Eles não entraram em consenso e, por isso, sofreram as consequências.

Rachel Sheherazade anunciou que ambos estavam na berlinda por não decidirem. "Isso vale para todos os jogadores, a indicação não é um direito, é um dever do jogo. Vocês sabem que tudo tem uma consequência. Pela quebra dessa regra: Baronesa e Rambo, hoje vocês dois estão na zona de risco", declarou.

Decisão entre Donos

Como não houve consenso, os Conquisteiros não escolheram qual Dono iria. Os dois Donos estão na Zona de Risco como consequência.

Votação entre Conquisteiros

Bruno foi o mais votado da casa e foi para a berlinda da Mansão, com 5 votos. Outros participantes que receberam votos foram Catia Paganote, Cel e MC Mari.

Veja quem votou em quem no cara a cara:

Vinigram votou em Bruno;

Edlaine votou em Catia Paganote;

Hadad votou em Cel;

Cel votou em MC Mari;

MC Mari votou em Cel;

Bruno votou em Catia Paganote;

Liziane votou em Bruno;

Geni votou em Guipa;

Brenno votou em Fernando;

Taty Pink votou em Catia Paganote;

Kaio votou em MC Mari;

Fellipe votou em Cel;

Guipa votou em Bruno;

Lucas de Albú votou em Bruno;

Fernando votou em Hideo;

Hideo votou em Fernando;

Catia Paganote votou em Bruno;

Anahí votou em Fernando.

A decisão final da primeira Zona de Risco acontece na quarta-feira (15). Quem está na berlinda disputa a Prova da Virada. Quem se salvar, coloca outro em seu lugar.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso