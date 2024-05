Fungo azul raríssimo é descoberto em SC: 'Um delírio, um unicórnio'

Em meados de 2020, enquanto fazia um levantamento da diversidade de macrofungos presentes na Serra catarinense, Luís Funez, pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, encontrou um fungo azul em meio às matas nebulares da região. Mas foi somente este ano, após uma análise complexa e minuciosa, que o achado foi confirmado e catalogado como Microglossum azeurum, nova espécie de um tipo raríssimo.

Encontrar um Microglossum é quase um delírio, um unicórnio fúngico. Eles são pequenos, coloridos e aparecem em lugares imprevisíveis em longos intervalos de tempo, alguns autores descrevem 12-15 anos, outros descrevem mais de 50 ou 60 anos. Ou seja, talvez tenha sido a primeira e última vez que eu me deparei com uma maravilha dessas.

Funez

A descoberta foi destaque na revista internacional de botânica Phytotaxa em fevereiro, justamente por sua raridade.

"Quando encontramos algum fungo muito diferente, como foi o caso do Microglossum azureum, já suspeitamos ser algo novo. Mas a certeza só vem após as análises. [...] As espécies são muito parecidas entre si e se conhece relativamente pouco sobre elas", completa.

Vale pontuar que a nova espécie é a única do tipo Microglossum com essa coloração.

Durante as análises de DNA e o cruzamento de dados, Funez recorreu a um grupo do Facebook para compartilhar informações e conseguiu mais amostras, enviadas para ele por dois colegas. "Assim, consegui, além do meu material, mais duas espécies novas", comemora ele.

Funez destaca o papel desempenhado pelos fungos na natureza. "Eles são basicamente o motor de transformação da matéria nos ecossistemas. Acredita-se que os Microglossum sejam decompositores de material particulado no solo, ou seja, reciclam a matéria morta, transformando-a em nutrientes vitais para a fertilidade do mesmo, de forma a nutrir a vida vegetal", diz.