Carcass abre as portas do IML no Summer Breeze Brasil

Se no sábado (27) o Lacuna Coil convidou o Summer Breeze, em São Paulo, para uma festinha no cemitério, o after dessa balada foi no domingo (28), com o Carcass sugerindo ao público desenterrar os mortos e dançar com eles — além de outras atividades, digamos, impublicáveis.

Um dos grandes nomes do metal extremo, o quarteto inglês formado em Liverpool em 1985 ganhou notoriedade tanto pelo peso de sua música quanto pelas letras gráficas e perturbadoras, que revelam um olhar obcecado pela anatomia humana.

Entre elas, então pequenas gemas sobre desmembramento de cadáveres ("Corporal Jigsore Quandary"), vício em solventes ("Incarnated Solvent Abuse"), putrefação ("Ruptured in Purulence") e até um inventário de instrumentos usados em autópsia ("Tools of the Trade").

Cantadas no melhor estilo death metal pelo vocalista, baixista e fundador Jeff Walker, essas e outras delicadezas estiveram presentes no setlist que a banda montou para o show no Memorial da América Latina. Além de Walker, o Carcass se apresentou com seu outro fundador, o guitarrista Bill Steer, além de James 'Nip' Blackford (guitarra) e Daniel Wilding (bateria).

Emendando uma canção na outra, a banda entregou uma verdadeira aula de death metal, mostrando porque são referência para tantos outros grupos de metal extremo — com destaque para as composições mais recentes "Kelly's Meat Emporium" e "Under the Scalpel Blade", ambas do disco "Torn Arteries" (2021).

A única coisa capaz de parar o Carcass parecia ser o sol. Com a sensação térmica superior a 35º, em mais de um momento Walker precisou se sentar para continuar tocando e, da metade para o final do espetáculo, colocou uma bolsa de gelo sobre a cabeça. Já Steer procurava ficar posicionado em um canto do palco onde havia um pouco de sombra.

"Eu não quero nem pensar no que vai acontecer com vocês quando o aquecimento global chegar por aqui", brincou, falando sério, o baixista.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do rock? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

SUMMER BREEZE OPEN AIR BRASIL 2024

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Abertura: 10h

Endereço: Memorial da América Latina (Av. Mário de Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo, SP)

Classificação etária: 16 anos