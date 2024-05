Guitarra usada em "Wonderful Tonight", de Eric Clapton, vai a leilão

LONDRES (Reuters) - Vende-se um violão vintage com herança comprovada. Pelo menos um proprietário não tão cuidadoso.

O violão acústico que, segundo os leiloeiros, Eric Clapton usou para compor sua balada de sucesso "Wonderful Tonight" será colocado à venda no próximo mês com um preço de tabela de até 500.000 dólares.

Entre as marcas distintivas listadas estão as queimaduras no cabeçote, deixadas pelos cigarros que Clapton colocava sob as cordas.

O guitarrista se apresentou com o grupo inglês de R&B The Yardbirds no início da década de 1960, depois com John Mayall & the Bluesbreakers, os supergrupos Cream e Blind Faith, Derek and the Dominos e como artista solo. Ele adquiriu o instrumento em meados da década de 1970, segundo a casa de leilões Bonhams.

Clapton usou a guitarra para compor músicas, incluindo seu sucesso de 1977 sobre a modelo Pattie Boyd, acrescentou a Bonhams. De acordo com a lenda do rock, ele escreveu "Wonderful Tonight" enquanto esperava ela se preparar para uma festa.

O violão acústico Martin 1974 000-28 também tem um adesivo na lateral que diz "She's in Love with a Rodeo Man" (Ela está apaixonada por um homem do rodeio), referência ao sucesso do astro country Don Williams, nascido no Texas, disse a Bonhams.

Ainda segundo a Bonhams, Clapton vendeu a guitarra em um leilão beneficente em 1999.

Ela estará à venda novamente no leilão "Rock, Pop & Film" da Bonhams, em seu salão Knightsbridge em Londres, em 12 de junho, com uma estimativa de preço de 300.000 a 400.000 libras (376.590 a 502.120 dólares). O instrumento estará em exibição de 9 a 11 de junho.

"Clapton é... um dos maiores guitarristas vivos de todos os tempos e, portanto, ter uma guitarra de uma época tão importante em sua carreira e associada a uma música tão importante é uma oportunidade única na vida", disse à Reuters Claire Tole-Moir, chefe do departamento de Cultura Popular da Bonhams, nesta segunda-feira.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian)