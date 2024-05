Após renúncia de Miss EUA, Miss Teen EUA também abdica do título; entenda

A Miss Teen EUA, UmaSofia Srivastava, anunciou que abdicará do seu título em uma publicação feita na última semana. A notícia vem dias após a renúncia de Noelia Voigt, coroada Miss Estados Unidos, por questões de "saúde mental".

"Após meses de lutar com essa decisão, eu escolhi abdicar do meu título", escreveu UmaSofia. "Decidi renunciar ao perceber que meus valores pessoais não estão alinhados com a direção da organização".

A publicação de UmaSofia não entra em detalhes sobre o que teria acontecido. Vou continuar minha defesa pela educação e aceitação", continuou. "Sei que minha carreira acadêmica é definida pelo meu trabalho duro e meu trabalho duro somente ( ). Obrigada a todos que me apoiam por quem eu sou e sempre fui, não por quem eu me tornei momentaneamente".

Desde a criação do concurso Miss EUA, em 1952, nenhuma vencedora havia abdicado do título voluntariamente. A carta de renúncia de Voigt, cujo conteúdo foi parcialmente vazado para a imprensa norte-americana, continha acusações de um "ambiente de trabalho tóxico" e dizia que a miss está em tratamento por ansiedade. A organização não se pronunciou a esse respeito e publicou somente que "deseja o melhor" para Noelia e UmaSofia.

Segundo a instituição, a nova Miss EUA é a Miss Havaí, Savannah Gankiewicz. A nova Miss Teen ainda não foi anunciada.