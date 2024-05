Paquera, estratégias de jogo e aniversário: Como foi a 1ª festa na Mansão

A primeira festa dentro da Mansão de a A Grande Conquista 2 (Record) aconteceu na noite de ontem (12) e rendeu desde conversas sobre jogo até algumas paqueras.

O que aconteceu

À tarde, Fred anunciou a festa para os Conquisteiros. Diferente da Vila, na mansão eles tiveram acesso a chapinha, máquina de barbear e outras facilidades para se arrumarem.

Ainda no início da festa, começaram as paqueras. Dona Geni brincou com Hadad, dizendo que "pediu o divórcio" para ficar com ele. "Não posso ficar te elogiando, dei um tempo com você", afirmou.

Já Edlaine Barboza e Kaio Perroni notaram que Lizi Gutierrez poderia estar bêbada e "dar problema" ao se envolver com um homem comprometido. "Só você que é solteira aqui", avisou Kaio para Lizi, que respondeu querer a única pessoa que não pode "pegar".

Brenno Pavarini e Vinigram, por sua vez, falaram sobre jogo. "Você não é uma opção nunca para mim, espero que saiba disso", afirmou Vinigram.

Brenno, inclusive, foi parabenizado durante a festa. O cantor completou 32 anos neste domingo, sendo o primeiro aniversariante da Mansão.

