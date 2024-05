Fora da Zona de Risco: Saiba quem garantiu a primeira imunidade na Mansão

Os 20 participantes de A Grande Conquista 2 (Record) participaram de uma atividade ontem (12) coordenada por Rodrigo Faro, que garantiu a imunidade para um deles.

O que aconteceu

Na dinâmica de ontem, os participantes se reuniram na sala e escolheram, cada um, um confinado que desejassem "despejar" da mansão. A intenção era indicar alguém para sair da casa, e Faro dava as indicações através de uma tela.

Fellipe Villas foi o nome mais citado. Por conta disso, ele recebeu um prêmio de R$ 10 mil e pôde escolher um dos três poderes disponíveis na bancada de Faro.

O Conquisteiro escolheu o Poder 3, sem saber o conteúdo de seu cartão — que era o da imunidade. Ele segue sem a noção de que está fora da Zona de Risco nessa semana.

Anteriormente, na Vila, Fellipe havia ganho R$ 10 mil na Prova Braço de Ferro e um carro.

