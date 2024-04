Participante de A Grande Conquista diz que pode ser filha de Xororó

Em A Grande Conquista (Record), Brunna Bernardy disse que sua mãe contou ter tido um caso com o cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho. A conquisteira falou que pode ser filha do sertanejo.

O que aconteceu

No quarto, Brunna contou a história do suposto caso que sua mãe teve com Xororó.

Brunna: "Minha mãe falava que eu era filha do Xororó. Vocês acreditam? A vida inteira. Ela disse que teve um caso com ele. Ela tinha 17 anos. Ela dizia que teve 'affair' com ele, e ela namorava o meu pai. E não tinha certeza se ele era o meu pai ou não. A vida inteira ela olhava nos meus olhos e falava: 'Você parece muito com ele'".

A conquisteira, porém, disse que não quis tentar fazer exame para confirmar sua paternidade.

Brunna: "Quando minha mãe morreu, a melhor amiga dela queria entrar em contato com a assessoria dele para fazer DNA. Eu falei: 'Não quero. Já pensou se não for?'".

Ricardo: "A sua mãe brincava ou falava sério?".

Brunna: "Ela falava muito sério. (...) Mas isso era uma história que a minha mãe contava, eu não tenho interesse nenhum".

