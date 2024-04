Pacaembu segue sem alvará uma semana após show cancelado e dia de caos

A Arena Pacaembu ainda não entrou com novo pedido de alvará para a realização de evento temporário, uma semana após um show de Roberto Carlos ser cancelado por falta de segurança. Apresentação aconteceria no Mercado Pago Hall, espaço subterrâneo do complexo, em meio a um canteiro de obras.

O que aconteceu

Informação foi confirmada à reportagem pela Prefeitura de São Paulo. A primeira solicitação foi negada pela Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, na sexta-feira (19), após vistoria conjunta entre prefeitura, Corpo de Bombeiros e representantes da concessionária.

Corpo de Bombeiros ainda não foi procurado pela empresa. "Assim que houver a notificação, será realizada uma nova avaliação para checar as Medidas de Segurança e Proteção Contra Incêndios. Só após uma nova avaliação, o Corpo de Bombeiros emitirá um parecer."

À reportagem, a Allegra reafirmou que os ajustes apontados pela corporação foram realizados antes mesmo da data programada para o show do Rei. "As pendências foram sanadas levando em conta o cenário colocado: um evento temporário num local ainda em obras."

Ainda não há previsão de data para uma nova apresentação. Procurada por Splash, a assessoria de Roberto Carlos ressaltou que não há perspectiva de um novo show no local.

Tribunal de Contas do Município quer esclarecimentos sobre as obras no estádio e reagendou reunião com Allegra e a Prefeitura para a próxima terça-feira (30). A reunião, chamada de mesa técnica, serve para que a concessionária e o poder executivo apresentem um cronograma atualizado e explicações referentes ao complexo.

Show cancelado

Sonia Alves, Adair Ribeiro e Dirce Fiorito reclamaram do cancelamento do show de Roberto Carlos Imagem: Ricardo Pedro Cruz/Splash UOL

O show de Roberto Carlos, que estava programado para sexta-feira (19), foi cancelado por falta de segurança e deu lugar a um dia de caos na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

Concessionária confirmou o cancelamento depois de uma queda de braço entre prefeitura e organização. "A Concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado."

A prefeitura chegou a ir ao estádio para interditá-lo após a insistência da empresa em manter o show, mesmo com veto. Por volta das 17h10, viaturas da GCM e da PM, além de funcionários da subprefeitura da Sé, chegaram ao estádio com placas de interdição. Ninguém quis falar com a imprensa no portão principal. Assim que a concessionária confirmou o cancelamento do show, às 17h30, os funcionários da prefeitura deixaram o local.

Uma vistoria dos Bombeiros e do Contru apontou a falta de segurança no local. Em nota, a prefeitura informou que os "representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento".

Corpo de Bombeiros recomendou à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento que o show fosse cancelado, por meio de ofício enviado no dia 18 de abril. O documento encaminhado pela corporação indicava que o evento não estava de acordo com as normas de segurança e não possuía licença nem alvará. MP-SP e secretaria foram notificados.

O órgão cita falhas de segurança como:

Casa de bombas de incêndio não estava compartimentada;

Não havia dados de vazão e pressão das bombas de hidrante e chuveiros automáticos;

O sistema de hidrantes estava despressurizado;

As caixas de elevadores estão abertas, não foram instalados e não estão compartimentados;

Havia rotas de fuga obstruídas por andaimes instalados no piso de descarga;

Os sistemas de ventilação e extração de fumaça não foram instalados;

Os dutos de ventilação não estavam instalados;

As portas corta-fogo previstas no projeto não estavam instaladas.

A respeito do ofício do Corpo de Bombeiros a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário. Allegra Pacaembu

Canteiro de obras

Mercado Livre Arena Pacaembu Imagem: Ricardo Pedro Cruz/UOL

Splash visitou o entorno do local, na tarde de quarta-feira (17), e conversou com funcionários de diferentes áreas. Em todos os casos, no entanto, os profissionais relataram a mesma dúvida: como a área receberia um evento em tão pouco tempo?

A reportagem chegou à rua Capivari, na altura do portão 23, por volta de 13h40, e encontrou uma fila de caminhões na rua lateral — parcialmente fechada por causa das obras na região. O volume de materiais de construção nas laterais do complexo era grande.

Allegra Pacaembu disse na ocasião que o espaço estava preparado para receber o público com "segurança e conforto, seguindo as normas vigentes." Segundo a concessionária, o evento seria uma oportunidade "de o público observar de perto a evolução da reforma".