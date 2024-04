Procedimentos podem ter mudado a aparência de Madonna, diz dermatologista

Madonna, 65, chamou a atenção com as mudanças em sua aparência. Um dermatologista sugeriu o que a estrela pode ter realizado de procedimentos estéticos para mudar tanto.

O que aconteceu

A Ela, do Globo, o dermatologista Victor Bechara analisou as mudanças no visual da cantora: "Sempre manteve um estilo de vida com muita atividade física e equilíbrio nutricional. Percebemos que, nos últimos anos, algo mudou de forma substancial na sua aparência física, com o rosto mais volumoso, foi extremamente criticada, mas, de alguma forma, estava sendo transgressora com o que consideramos normal e com o etarismo enraizado".

O especialista sugeriu que Madonna fez botox e outras cirurgias: "Creio que ela tenha se submetido a procedimentos cirúrgicos e injetáveis que, de início, a deixou com um rosto mais volumoso e, com o tempo, foi apresentando um aspecto um pouco mais natural. Em proporções, temos um aumento da região malar, dos lábios e do queixo, com um contorno de mandíbula menos marcado e com alguns sinais de flacidez. Além disso, sobrancelhas extremamente altas devido à técnica utilizada com toxina botulínica para compensar o processo de envelhecimento da região do olhar".

Por fim, o médico destacou sobre como a famosa lida com a imagem e a beleza: "Acredito que ela irá encontrar um meio-termo com sua própria imagem, não posso julgar, mas entender que a beleza não é única e que respeitando os limites do que é saudável existem variações de comportamentos e análises".