Gisele ia embora de vistoria de mansão quando foi parada pela polícia; veja

Gisele Bündchen, 43, ia embora de vistoria da obra da sua mansão em Miami, nos Estados Unidos, quando foi parada pela polícia.

O que aconteceu

A modelo visitava a propriedade que está em reforma na companhia do namorado, Joaquim Valente. De acordo com o site Page Six, o imóvel é avaliado em cerca de US$ 11,5 milhões, equivalente a R$ 59,3 milhões, e foi comprado em 2022. Após adquirir, Gisele iniciou obras na residência.

A modelo conheceu a mansão em 16 de agosto de 2022 e comprou meses depois, em 6 de outubro.

A propriedade tem dois mil metros e conta com vários cômodos. O imóvel tem cinco quartos, sete banheiros, terraço, vista para uma área navegável, área externa tem uma piscina, tem sala com home theater, escritório, academia e sala de jogos.

A mansão está localizada próxima da propriedade do ex-marido, Tom Brady, que era jogador da NFL, a liga de futebol americano.