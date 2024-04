Famosos cometem gafe ao elogiar Deborah Evelyn em foto com marido; entenda

Alguns famosos cometeram uma gafe, nesta sexta-feira (26), ao parabenizar Deborah Evelyn em uma foto com marido. A atriz publicou uma foto com Detlev Schneider.

O que aconteceu

Os famosos parabenizaram a atriz como se ainda estivesse casada. No entanto, o que eles não sabiam é que Detlev morreu no ano passado.

A atriz ficou viúva após Detlev morrer vítima de um cânceer. Ele era alemão e estava casado com a atriz desde 2014. "Casei com o amor da minha vida, com o homem dos meus sonhos", escreveu Deborah ao postar uma foto no Instagram, relembrando do relacionamento com o alemão.

Confira alguns famosos que parabenizaram e deram felicitações para a atriz. "Que lindo. Todo o amor do mundo para vocês", disse Regiane Alves. "Muitas felicidades", comentou Glória Pires. "Que linda! Parabéns. Seja muito feliz", destacou Renata Ceribelli. "Que lindos! Muito amor e felicidade para vocês", escreveu Helena Ranaldi. "Parabéns! Seja muito feliz", comentou Adriane Galisteu. "Felicidades", afirmou Carmo Dalla Vecchia.

"Que lindeza! Parabéns e muitas felicidades a vocês!", escreveu Erika Januza. "Parabéns ao casal", afirmou Ary Fontoura. "Parabéns a vocês, uma linda vida juntos", comentou Elizabeth Savala.